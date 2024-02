I panetti di hashish confezionati con la carta delle merendine, spacciatore arrestato con 3 etti di droga

E' di quasi 3 etti di droga sequestrati, tra hashish e marijuana, e di un 46enne in manette il bilancio dell'operazione della polizia Municipale di Rimini per il contrasto alla vendita di stupefacenti. Gli agenti, durante un controllo nel centro storico, si sono imbattuti nell'uomo, docente di un istituto superiore del riminese, che stava tranquillamente camminando fumando uno spinello. Il personale della locale, attirato dall'odore della marijuana, hanno così fermato il soggetto per un controllo. Dopo aver fornito i documenti, il 46enne ha consegnato alcune dosi di droga alle divise che però si sono insospettite dal nervosismo dell'uomo tanto da procedere con una perquisizione nella sua abitazione. Una intuizione che si è rivelata esatta con il soggetto che, nello studio, nascondeva circa 40 grammi di marijuana, suddivisa in tre barattoli di vetro e, su un mobile della scrivania, in una scatola di plastica erano presenti circa 240 grammi di hashish, suddivisi in diversi panetti. Alcuni di questi, del peso di 50 grammi ciascuno, erano ben confezionati con la carta di una nota marca di snack in barrette. Il tutto è valso l'arresto del 46enne per spaccio di sostanze stupefacenti e, nella mattinata di lunedì, è stato processato per direttissima.