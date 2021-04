I patronati dichiarano guerra al presidente della Provincia di Rimini

I patronati dichiarano guarra al presidente della Provincia di Rimini, Rizier Santi, finito sotto accusa per una rase pubblicata sul suo profilo Facebook. “Non sono un lamentone ma che non ci sia modo di mettersi in contatto coi patronati mi sembra un disservizio importante”, è il post incriminato, che non è anata giù ai sindacati è andata giù. "In questo ultimo anno - ricorda Cst uil Rimini - hanno svolto una mole di attività enorme assistendo tutti i cittadini, sia per le pratiche tradizionali che per le varie richieste di sostegno economico. Ribadiamo questo concetto, non ce ne sarebbe bisogno se prima di parlare tutti verificassero se il cervello è collegato, ma così non è".Una sana regola - rocprda la siglra sindacale è sempre quella di parlare delle cose che si conoscono, la UIL, in questo ultimo anno ha avuto una presenza massiccia di utenti al patronato. Purtroppo segno delle grandi difficolta in cui vivono i nostri concittadini, non abbiamo chiuso un solo giorno è nella massima sicurezza abbiamo operato sempre via telefono e via email e direttamente con appuntamenti per tutto l ‘orario di apertura che per il Nostro patronato a Rimini è dalle 8,00 alle 18,00 tutti i giorni escluso il sabato. Il patronato, è un Ente privato, lo ricordiamo al Presidente che forse, abituato ai suoi Enti Pubblici se lo è dimenticato, ed opera in grande sofferenza economica grazie ai tagli che gli ultimi governi del nostro paese hanno operato, mettendo a rischio la occupazione e gli stipendi di tante persone. I Patronati sono sempre stati aperti, lo ribadiamo per i duri d’orecchio, grazie all’impegno ed al sacrificio dei Nostri operatori che difendiamo strenuamente convinti che se tutti i settori, compreso il presidente della provincia, avessero operato con eguale impegno e presenza continua e costante le cose sarebbero certamente meno pesanti".