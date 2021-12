I piccoli scolaretti decorano gli alberi di Natale di Cattolica

Le bambine e i bambini delle scuole dell’infanzia del comune di Cattolica hanno realizzato originali decorazioni con materiali di scarto e di recupero per un messaggio ecologico e artistico. Il progetto nasce dal Laboratorio di Educazione all’Immagine del Comune di Cattolica che dalla nuova sede “centrale” in via Matteotti ha avviato una prima tranche di attività rivolte alle scuole che continueranno con nuove proposte nel 2022.

“Il LaVoratorio, come lo chiamano i bambini, ha riservato una proposta speciale alle scuole dell’infanzia, proponendo di occuparsi delle decorazioni di tre alberi di Natale rappresentativi nella nostra comunità - racconta la responsabile Valeria Belemmi - Le scuole comunali Ventena e Torconca hanno decorato l’albero nell’atrio di ingresso di Palazzo Mancini, le scuole statali Corridoni e Giovanni XXIII hanno decorato l’albero all’interno del Palazzo del Turismo e la scuola Casa dei Bimbi delle Maestre Pie ha decorato l’albero all’interno della Biblioteca Comunale”.

Le attività hanno coinvolto le sezioni dei 4 e 5 anni e sono state condotte dalle atelieriste Andrea Graf, Georgia Galanti e Veronica Zavoli del Laboratorio dell’Immagine. “Una preziosa occasione per mettere in pratica le attività pittoriche, plastiche e grafiche, dove ogni bambino ha creato con le proprie mani in un ambiente di collaborazione, ascolto e immaginazione. Le insegnanti delle scuole coinvolte hanno lasciato sotto gli alberi di Natale i loro auguri attraverso, pensieri e poesie”. Le educatrici del Nido dell’infanzia raccontano invece, la “quotidianità” dei più piccoli attraverso immagini, tracce, materiali e filmati visibili nell’atrio di ingresso di Palazzo Mancini. “Attraverso piccole testimonianze di esperienze di gioco e creazione, le bambine i bambini e le educatrici del Nido d’infanzia Augurano a tutti Buon Natale e Buone feste".

L’Assessore alla scuola e alle politiche educative, Federico Vaccarini, sottolinea come “con le decorazioni da loro realizzate, le bambine e i bambini ci ricordano come il Natale sia un periodo dell’anno di pace e di serenità; per la Città di Cattolica è molto bello poi sapere di poter contare su un luogo assolutamente unico come il Laboratorio di Educazione all’Immagine, le cui attività riescono sempre a distinguersi per la creatività e per l’originalità. In questo Natale l’importante collaborazione con le insegnanti di scuola dell’infanzia si è poi estesa anche alle educatrici del nido d’infanzia di Cattolica, le quali, anche in un periodo difficile come quello attuale, hanno saputo raccogliere alcuni frammenti di vita del nido per raccontarceli attraverso le loro belle testimonianze. Sono sicuro che questo modo di collaborare tra i servizi educativi e la città, che si ritrova nel Natale ma che si attua anche nel resto dell’anno, sia un passo fondamentale del cammino di una comunità che voglia essere sempre più educante”.