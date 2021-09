I piloti dello Sky Team si scaldano sugli scivoli di Aquafan

Una settimana ricca di eventi attende i piloti dello Sky Racing Team VR46 al GP di Misano che si correrà questa domenica. Una pista tra le più familiari per Marco Bezzecchi e Celestino Vietti Ramus, entrambi in sella alla Kalex per avvicinare i primissimi. Un tracciato anche dai bei ricordi: Marco ha conquistato qui un doppio secondo posto nel 2020, risultato replicato anche da Celestino in Moto3. Sarà un crescendo di emozioni: dall’evento all’Aquafan di questa mattina, in cui Marco ha ritrovato anche Luca Marini, fino alla livrea speciale Sky Wifi con cui tutti i nostri piloti scenderanno in pista per la gara di domenica.

"Misano - ha spiegato il pilota riminese Marco Bezzecchi - per tutti noi dell’Academy è una pista speciale e sicuramente piena di ricordi. Sono contento di scendere in pista qui, anche con il supporto dei tanti tifosi che verranno in circuito nei prossimi giorni, e poter voltare pagina dopo Aragon. Eravamo veloci, ma la caduta non ci voleva. L’anno scorso nelle due gare a Misano ho centrato un bel bottino, ripartiamo da qui, ci serve una bella gara, soprattutto per il morale".