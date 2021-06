I poliziotti salvano una donna sui binari pochi istanti prima del passaggio del treno

Tragedia evitata per un soffio a Rimini grazie a due agenti della Polizia. Sabato pomeriggio intorno alle 16 è giunta una segnalazione di una donna spaesata che camminava scalza a Rivazzurra. Una volante della Polizia si è quindi immediatamente recata in zona, dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza della donna nei pressi della linea ferroviaria, vicina alla recinzione che separa la strada dai binari. I poliziotti si sono precipitati all’angolo tra via Taranto e via Matera, a ridosso della linea ferroviaria dove hanno trovato la donna che nel frattempo era riuscita a scavalcare la recinzione e si stava arrampicando sulla massicciata che porta ai binari. Anche i poliziotti hanno scavalcato la recinzione e si sono arrampicati sulla massicciata, fino a raggiungerla a un metro circa dai binari. li agenti hanno bloccato la donna afferrandola per le braccia e con non poca fatica sono riusciti a trascinarla lontano dai binari, poco prima prima dell’arrivo del convoglio. Infatti, dopo pochi secondi, mentre i poliziotti si trovavano con la donna a un paio di metri dalle rotaie, è transitato un treno a tutta velocità. Con la donna sottobraccio i poliziotti si sono allontanati dai binari, riportandola in sicurezza sulla strada. E' stata quindi accompagnata al Pronto Soccorso.