I predoni dei parcheggi in azione: "cannibalizzate" quattro auto in sosta

Brutto risveglio per un gruppo di turisti che, in vacanza a Riccione, si sono ritrovati le proprie auto "cannibalizzate". Il furto è andato in scena nella zona del Marano dove, per tutta l'estate, si sono registrati colpi analoghi con i veicoli più costosi presi di mira dai malviventi per essere spogliati degli optionals come cruscotti, navigatori e volanti. L'ultimo è stato messo a segno tra giovedì e venerdì quando 4 Bmw lasciate in sosta sono state depredate. A sparire sono stati i volanti multifunzione e, solo venerdì mattina quando i proprietari sono andati a riprenderle, il furto è stato scoperto e sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.