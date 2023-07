I primi laureati del nuovo corso internazionale in Wellness, Sport and Health al Campus di Rimini

Si sono laureati stamattina Ambra Tonnarelli (Italia) e Gamal Mostafa Fathy Abdelgaber (Egitto), i due primi allievi del corso di Laurea Magistrale internazionale in Wellness, Sport and Health al Campus di Rimini, attivato dal Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita Unibo, nell’a.a. 2021/2022, con l'obiettivo di formare esperti nell’ambito delle scienze motorie con una preparazione particolarmente orientata ai temi del benessere, e alla valorizzazione del territorio in chiave sportiva e ricreativa. Il corso, interamente in lingua inglese, prepara professionisti in grado di operare sia negli ambiti classici delle Sport Sciences come preparatori o allenatori e trainers, ma anche nel settore dell’organizzazione e gestione di eventi legati allo sport ed all’attività fisica in un’ottica di promozione del benessere e dei sani stili di vita. Il percorso formativo è caratterizzato, inoltre, da una forte multidisciplinarietà: oltre alle conoscenze specifiche delle Sport Sciences sono previsti insegnamenti in ambito biologico, economico, sociologico e filosofico. Il primo anno (A.A. 2021/2022) gli immatricolati furono 23, mentre per il prossimo anno accademico sono già state raccolte oltre 300 candidature e sono ora in corso le immatricolazioni, con un trend di crescita che si preannuncia fortemente positivo. La provenienza degli iscritti in questi primi anni è molto eterogenea: oltre il 75% degli studenti arriva dall’estero.

"Ho accettato con gioia di ricoprire il ruolo di Coordinatore di questo corso e oggi, che siamo giunti a questa prima sessione di laurea, sono davvero soddisfatto del lavoro svolto dai nostri studenti” – ha commentato il Prof. Marco Malaguti - “ho conosciuto studenti motivati ed entusiasti, desiderosi di mettere in pratica le nuove competenze acquisite. Mi congratulo sinceramente con i nuovi dottori magistrali che oggi sono riusciti a completare per primi e con ottimi risultati il percorso di studi".

"I primi studenti del corso di laurea internazionale di Scienze Motorie concludono oggi il loro percorso, laureandosi dopo un biennio formativo che è stato ideato e sviluppato dai colleghi del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita. La scelta di attivare presso il Campus di Rimini questo corso di laurea, sfidando le difficoltà che un corso internazionale a forte caratterizzazione professionale inevitabilmente presenta, è stata vincente contribuendo a rafforzare ulteriormente il già alto livello di internazionalizzazione del Campus di Rimini. La Romagna, territorio tradizionalmente vocato all’accoglienza, ha saputo investire sui temi dello sport come strumento di supporto alle determinanti del benessere, dimostrandosi così particolarmente adatto all’insediamento di questo corso di studi. Il mio augurio agli studenti è che possano fare tesoro delle conoscenze apprese investendo su questi ambiti di innovazione sociale in cui le loro professionalità all’avanguardia confido troveranno negli stakeholder locali degli interlocutori attenti e capaci di valorizzarli" – ha aggiunto la Presidente del Campus di Rimini, Prof.ssa Alessia Mariotti.