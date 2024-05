I rapinatori in trasferta arrestati mentre cercano di svaligiare una banca

E' fallito miseramente il tentativo di rapina messo in atto da tre malviventi che, nella tarda mattinata di martedì, hanno cercato di svaligiare la filiale di Rimini del Banco di San Geminiano e San Prospero tenendo in ostaggio 5 dipendenti e 3 clienti tra cui l'addetto stampa della Prefettura. I rapinatori sono entrati in azione poco prima delle 12 nell'istituto di via Circonvallazione Occidentale: coi volti parzialmente coperti dai cappellini e armati di coltelli, hanno minacciato quanti si trovavano all'interno della banca per costringere i cassieri a consegnare i contanti. A tradire i malviventi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata l'attesa necessaria a far scattare l'apertura a tempo della cassaforte che ha dilatato i tempi. Mentre aspettavano l'apertura, infatti, i dipendenti sono riusciti a far partire l'allarme che ha fatto accorrere in via Circonvallazione Occidentale le pattuglie dei carabinieri.

La filiale è stata così circondate e, come ha raccontato uno degli ostaggi, quando i rapinatori si sono resi conto di essere oramai bloccati hanno capito che l'unica soluzione era quella di arrendersi. I militari dell'Arma sono quindi entrati nell'istituto con gli stessi malviventi hanno consegnato spontaneamente i coltelli mettendo la parola fine alla rapina. Il trio, composto da un 63enne e un 28enne di Napoli e un secondo 66enne di Torino, è stato quindi ammanettato e portato in caserma. Dai primi riscontri pare fossero arrivati a Rimini con un'auto noleggiata, poi ritrovata dagli inquirenti, per mettere a segno il colpo e, i più anziani, sono vecchie conoscenze delle forze dell'ordine per reati analoghi. Il più giovane, invece, risulta incensurato. Dichiarati in arresto per tentata rapina pluriaggravata, sono tutti difesi d'ufficio dall'avvocato Enrico Graziosi e nei prossimi giorni compariranno davanti al gip per la convalida.