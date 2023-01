I rappresentati del territorio incontrano il Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano

A dieci giorni esatti dall’insediamento, il nuovo Prefetto di Rimini Maria Rosa Padovano ha incontrato i sindaci e i rappresentanti del territorio per una presentazione e una reciproca iniziale conoscenza. La dottoressa Padovano ha espresso gratitudine ai primi cittadini per aver aderito all’invito e ha loro ribadito l’entusiasmo di essere stata nominata Prefetto di un territorio così ricco di storia, di cultura, di bellezze paesaggistiche e di tradizioni, gastronomiche e non solo. Il Prefetto ha manifestato ai presenti la sua massima attenzione alle amministrazioni locali per tutti i profili di competenza e ai sindaci in particolare, in quanto occhio diretto di conoscenza delle peculiarità e delle caratteristiche, ma anche delle difficoltà e delle criticità dei Comuni loro affidati. Ha, quindi, evidenziato la personale sensibilità che la lega ai sindaci, suscitata anche dalle numerose esperienze in cui è stata chiamata ad assolvere la gestione commissariale di enti locali sciolti.

Esperienze derivanti da situazioni patologiche di Comuni e quindi non attinenti con una gestione ordinaria, ma che comunque hanno comportato l’avvicinamento e la conoscenza della gestione della macchina amministrativa comunale. Il Prefetto ha perciò invitato i sindaci ad intravedere nell’istituto prefettizio una opportunità di confronto costruttivo ed ha soggiunto: “aiutatemi a fare in modo che questo contesto territoriale di cui si parla già molto bene, possa ancora ulteriormente migliorare”. Tutti i sindaci, presentandosi a loro volta e illustrando alcuni tratti caratteristici dei Comuni guidati, hanno espresso una precisa volontà di collaborazione, confidando anche nel sostegno della Prefettura ed hanno auspicato una visita istituzionale del Prefetto nei rispettivi territori.

Sempre nella giornata di giovedì è stata ricevuta in Prefettura anche la consigliera regionale del Pd Nadia Rossi che, in una nota stampa, ha dichiarato: “Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare il nuovo Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano. Dopo averle dato il benvenuto, ci siamo confrontate sulle principali tematiche che riguardano il territorio, che avrà modo di conoscere approfonditamente durante la sua permanenza. Temi di rilievo che vanno dalla sicurezza al turismo, dalle infiltrazioni della criminalità organizzata alla violenza di genere. Aspetti fondamentali per la nostra comunità, su cui sono certa lavoreremo in sinergia tra istituzioni a tutti i livelli, forze dell’ordine e società civile, come è avvenuto in passato con i predecessori della Prefetta, che ringrazio. Nella consapevolezza che questa terra romagnola, complessa ma sfidante, è sempre spinta dall’entusiasmo e dalla voglia di fare meglio”.