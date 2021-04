I residenti allarmati: "Preoccupanti segnali di degrado a Spadarolo e Vergiano"

L'allarme arriva dal "Comitato Spadarolo-Vergiano Sicure" coi residenti che si dicono "molto preoccupati" dalla situazione che sta prendendo il quartiere. Le segnalazioni partono da via Darwin, via Einstein e via Osteria Pettini e parlano di "continuazione schiamazzi e danneggiamenti" in particolare dal parco giochi con l'area verde "diventata una pista da cross per moto e scooter" impedendo così di poter frequentare il giardino. Allo stesso tempo, chi ha la propria casa tra le vie Darwin e Einstein racconta di un "frequente via vai soprattutto di persone non residenti nel quartiere che riporta alla memoria ciò che succedeva in questa zona decenni addietro e che l'aveva purtroppo resa famigerata". Non mancano poi "risse, i litigi e gli atti di vandalismo che stanno portando i residenti all'esasperazione".

"Di sicuro - spiega Alessio Nucci, portavoce del comitato - il costante abbandono delle periferie da parte dell'amministrazione, ogni anno più palese, l'assenza di luoghi di aggregazione "sana", di impianti sportivi pubblici, di iniziative che non coinvolgano sempre e solo le stesse zone della città, diventano terreno fertile per il concretizzarsi di certe situazioni che, se trascurate, possono portare a conseguenze estremamente gravi. Noi residenti abbiamo organizzato una raccolta firme da allegare ad un esposto che presenteremo nei prossimi giorni sia al Questore di Rimini che al Prefetto di Rimini, nel quale chiederemo sia maggiore presenza e controlli più assidui, sia un incontro per capire come fronteggiare questa situazione. Resta comunque forte l'amarezza nei confronti dell'amministrazione per essere stati abbandonati a noi stessi ormai da anni".