I residenti di Santa Giustina scendono in strada contro il nuovo tracciato della Ss16

Sabato 10 giugno, dalle ore 17,30 alle ore 19, a Santa Giustina si terrà una manifestazione, con corteo, indetta dal Comitato della frazione contro la realizzazione del nuovo tracciato della S.S. 16 a Rimini nord. "Manifestiamo la nostra opposizione rispetto ad un progetto che crea danni ambientali gravi ed irreversibili - spiegano i promotori. - Per raggiungere lo stesso risultato dal punto di vista della viabilità basta allargare il tracciato dell'attuale S.S. 16 da due a quattro corsie nel tratto ancora a due corsie. Allo stato attuale Anas S.p.A. ha nuovamente chiesto la proroga della Valutazione di Impatto Ambientale scaduta per la seconda volta dal 2013. Inoltre il finanziamento necessario per la realizzazione del progetto deve essere rivisto tenendo conto dei costi notevolmente aumentati in

questi ultimi anni. Il 7 marzo scorso abbiamo chiesto al Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, competenti per la proroga della VIA e per il finanziamento del progetto, di rivedere la progettazione della nuova S.S. 16. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta".