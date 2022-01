I residenti segnalano lo spacciatore, arrestato dalla polizia Municipale

Si è conclusa con le manette l'attività di un 25enne che è stato sorpreso a spacciare cocaina dagli agenti della polizia Municipale di Rimini. Le indagini erano partite in seguito ad alcune segnalazioni dei residenti di Miramare che parlavano di stani movimenti nella zona. Il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, con diversi appostamenti e pedinamenti, sono riusciti ad individuare il pusher e a documentare i suoi frequenti incontri con persone già note alle forze dell'ordine per essere dei consumatori o legate agli stupefacenti. I sospetti sono stati confermati dopo una perquisizione, autorizzata dal magistrato nell'abitazione del 25enne dove sono state trovate 11 dosi di cocaina già pronte per la vendita per un peso complessivo di 5,4 grammi oltre a 450 euro, ritenuti il provento delle cessioni, e tutto il kit per confezionare lo stupefacente. Arrestato, lo spacciatore è comparso davanti al Gip lo scorso 21 gennaio e il giudice ha convalidato il fermo.