I rischi della rete per i nostri figli: un incontro per approfondire Bullismo e Cyber bullismo

Un evento incentrato sui pericoli legati al mondo di internet che possono mettere a rischio la nostra vita e quella dei nostri figli. L’incontro è promosso dall’Associazione Culturale Aktivamente e sarà moderato dalla Dott.ssa Arianna Piermarini, Psicologa e Mediatrice Familiare e dal Dr. Raffaele Mazzola, Agente della Polizia di Stato. Verranno toccati i temi più rilevanti legati ai rischi della Rete (e non solo) tra cui: bullismo e cyber bullismo, fenomeni di aggressività, l’adescamento dei minori, i pericoli nascosti della rete, pericoli e conseguenze della condivisione delle informazioni personali sul web.

Secondo le più recenti statistiche delle Nazioni Unite, 1 studente su 3 ha vissuto esperienze di bullismo e in tutto il mondo sono 246 milioni i bambini che ogni anno subiscono episodi di aggressività. Molti adolescenti e bambini trascorrono diverse ore davanti allo schermo del proprio smartphone spesso senza il supervisore di un adulto, esponendosi ad ogni tipo di rischio. Per questo è importante che si sviluppi una crescente “cultura digitale” che attraversi tutte le generazioni di modo che, l’uso degli strumenti della Rete, rimanga una risorsa e non una porta aperta sul baratro della violenza e della solitudine.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Si terrà presso GiocaMusica Riccione domenica 26 novembre alle ore 21. I posti disponibili sono 50 e per garantire fluidità di accesso, è necessario prenotare la propria partecipazione al seguente link: https://associazione-aktivamente.it/index.php/iscrizione-eventi/1-divulgazione