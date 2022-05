I social fra improvvisazione e professionalità: incontro gratuito per giovani, docenti ed educatori

Diventare “Chiara Ferragni” non è un hobby, ma un vero lavoro che richiede competenze tecniche molto specialistiche, che non si improvvisano. Per far conoscere meglio le nuove piattaforme social, come utilizzarle, quali rischi e quali opportunità per i giovani, come possono essere una occasione di lavoro e quali competenze richiedono, mercoledì 25 maggio alle 15 si svolgerà un nuovo incontro nell'ambito del progetto di orientamento "Scegliere attivamente". L'appuntamento è gratuito e aperto a studenti, insegnanti, educatori e famiglie si terrà nella Sala Marvelli della Provincia di Rimini in via Dario Campana 64.

Il programma prevede interventi di Mattia Metuli, marketing manager; Giuseppe del Magno, orientatore; esperti dello staff di progetto Scegliere Attivamente. In videocollegamento racconteranno la loro esperienza Francesca Bertozzi, studentessa Istituto di Design I.A.A.D. e Riccardo Albertazzi, creative manager di Design & creative agency Triplesense Reply di Torino.

Per informazioni ed iscrizioni: Ecipar, 0541 787491, nicoletta.coccia@ecipar-rn.it

E’ richiesta l’iscrizione che potrà essere effettuata compilando il form:

https://www.scegliereattivamente.it/news/357/Incontro-informativo-per-giovani-insegnanti-o....html