I sommozzatori del Roan di Rimini all'Eudi European Dive Show

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini partecipa all’“Eudi European Dive Show", il salone europeo delle attività subacquee, giunto alla 28^ edizione ed in svolgimento presso la Fiera di Bologna dal 1° a 3 aprile. Il Reparto del Corpo ha un proprio spazio – postazione E70 – allestito a cura dal Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini, ove sono esposti vari modelli, materiali ed equipaggiamenti all’avanguardia, nonché un mezzo navale con cui vengono svolte le attività di immersione finalizzate all’assolvimento dei compiti di istituto. I Sommozzatori delle Fiamme Gialle svolgono compiti di polizia economico-finanziaria, polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica, polizia militare, collaborazione con altri organi ed enti nazionali, concorso alle operazioni di Protezione Civile e collaborazioni ad operazioni internazionali. I militari del Corpo conseguono il Brevetto di OSSP (Operatore Subacqueo Servizio di Polizia) presso il “Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori” della Marina Militare di La Spezia. L’azione del Nucleo Sommozzatori si inquadra nelle attività del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia diFinanza di Rimini che, attraverso i Comandi dipendenti, la Stazione Navale e la Sezione Aerea di Rimini nonché la Sezione Operativa Navale di Marina di Ravenna, assicura il costante presidio delle acque territoriali e contigue prospicienti l’intera regione Emilia Romagna e a cui è affidato, in via esclusiva, il comparto della “sicurezza del mare”, con compiti di ordine e sicurezza pubblica che si aggiungono alle consolidate attività di polizia economico finanziaria, proprie della Guardia di Finanza in mare.