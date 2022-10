I tecnici dei Comuni riminesi a "lezione" di PNRR

Si è svolto ieri mattina, martedì 11 ottobre, un incontro di formazione a cura del gruppo di esperti PNRR, incaricati dalla Provincia di Rimini e coordinati dall'architetto Alberto Leoni con il supporto degli uffici di Palazzo Mancini, rivolto ai tecnici degli Enti Locali. L'appuntamento si è tenuto presso il Palazzo del Turismo di Cattolica, a dare il benvenuto vi erano la Sindaca, Franca Foronchi, ed il Dirigente Baldino Gaddi, ed a seguire i lavori anche l'Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Uguccioni.

“Quella di essere capaci di intercettare e saper gestire i fondi che il PNRR offre - ha detto la Prima cittadina Foronchi - è una grande sfida e per questo vi auguro una mattinata di proficuo lavoro che possa portare beneficio per i nostri Enti Locali e di riflesso su tutte le nostre comunità per il loro sviluppo”.

Il programma della mattinata ha toccato diversi punti, tra cui: le modalità di monitoraggio sulla piattaforma REGIS, di ha relazionato Paola Parisotto; la progettazione ed attuazione in DNSH, con approfondimento di Rosario Parisi; energie rinnovabili, a cura di Carlo Tirelli. Vi è stato, inoltre, un focus di Alberto Leoni sui temi della gara di appalto, l'affidamento degli interventi e le verifiche in fase di esecuzione dei lavori. La mattinata di formazione, affrontando i vari punti, è entrata anche nello specifico “caso di studio” prendendo a modello l'iter per la realizzazione della nuova scuola primaria Repubblica di Cattolica. Prima di concludere l'incontro vi è stato spazio per domande e chiarimenti sui singoli interventi da parte dei relatori.