I tifosi Aprilia potranno contare su una tribuna a loro riservata alla MotoGp di Misano

I fans sono il vero motore dietro i successi di Aprilia in MotoGP e, dopo averli chiamati a raccolta durante Aprilia All Stars lo scorso maggio, il marchio italiano offrirà loro la possibilità di tifare Aleix Espargaró e Maverick Viñales durante il GP di Misano nel weekend del 9 e 10 settembre. Torna infatti la tribuna Aprilia, creata per offrire una esperienza unica e memorabile agli appassionati di MotoGP e del marchio italiano.

Un intero settore nella Tribuna B coperta, sarà riservato ai fans Aprilia, con posti numerati e una serie di comodità, come il parcheggio dedicato, sia per chi arriverà al Misano World Circuit in auto sia per chi decidesse di raggiungere la Riviera Adriatica in sella alla propria due ruote. Tutti insieme, con gli amici o con la famiglia, per tifare Aprilia e godersi il grande spettacolo della MotoGP.

Per tutti i tifosi in tribuna non mancherà il kit Aprilia Racing, che comprende anche la speciale Tshirt realizzata in supporto alle popolazioni dell'Emilia-Romagna, colpite dalla recente alluvione. Anche il GP di San Marino sarà così l’occasione per contribuire alla raccolta fondi da destinarsi alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna, un momento di vicinanza e di aiuto concreto per una regione che è nel cuore di ogni appassionato di motorsport. Le giornate saranno inoltre arricchite sia da ospiti speciali sia da una costante animazione che, nel pieno stile Aprilia, aggiungerà all'adrenalina dell'attività in pista la giusta dose di divertimento.