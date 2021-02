I tre milioni della "zona rossa" destinati a dodici opere pubbliche: gli interventi

Per Rimini si confermano contributi per oltre 3 milioni di euro per la realizzazione di dodici interventi co-finanziati dalla Regione Emilia Romagna, grazie al bando "zone rosse". La Regione ha infatti formalizzato l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento, opere che interessano sia la zona mare sia quelle più interne. Il bando "zone rosse", in particolare, consentiva infatti agli enti locali delle aree più colpite dalla prima ondata pandemica di accedere a risorse per realizzazione o completamento di interventi strategici per il territorio.

Le opere, già progettate e inserite nella programmazione dei lavori pubblici, sono: riqualificazione delle aree urbanizzate (540.000 euro di contributo); realizzazione del parcheggio "Kiss and Ride" vicino all'asilo "il Volo" (200.000 euro); adeguamento funzionale e ambientale del Lungomare Spadazzi nell'ambito del Parco del Mare (590.400 euro); riqualificazione di spazi urbani per la pedonalizzazione del lungomare di Torre Pedrera, Viserbella, Viserba e Rivabella (360.000 euro); realizzazione della palestra della scuola elementare "Montessori" (643.500 euro); messa in sicurezza del Ponte dello Scout sul deviatore Marecchia (270.000 euro); riqualificazione dei cimiteri del Forese (90.000 euro); interventi di adeguamento del sottopasso Viale Oslo (90.000 euro); infine la valorizzazione identitaria e storica del Borgo San Giovanni (595.800 euro).

Per il Comune "è dunque arrivata la conferma della possibilità di accedere a risorse importanti, per dare prosecuzione ad una serie di interventi diffusi sull'intero territorio comunale dalla zona della marina, oggi al centro di una radicale trasformazione urbana da Torre Pedrera a Miramare, arrivando alle aree maggiormente urbanizzate della città fino al forese. Occasioni di rigenerazione urbana e allo stesso tempo di ripartenza".

(Agenzia Dire)