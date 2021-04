I truck tornano nel 2021 a Misano World Circuit, a ottobre la prova finale del Fia Etrc

Il Covid ha silenziato le gare dei truck in Italia nel 2020, ma Misano World Circuit ha già pianificato in accordo con la federazione internazionale un grande evento per il 2021 con prestigiosi compagni di viaggio che si aggiungono per arricchire la grande festa dedicata alla filiera del trasporto. Il Grand Prix Truck 2021 si svolgerà il 16 e 17 ottobre, data fissata per l’unico appuntamento in Italia del FIA European Truck Racing Championship, pronto a tornare a Misano World Circuit per concludere la stagione di corse al “Marco Simoncelli”. Sarà un grande evento, arricchito dalla cerimonia finale di premiazione, alla presenza delle autorità sportive. Non era mai accaduto prima che il FIA ETRC si concludesse in Italia. La stagione 2021 inizierà quindi in Ungheria il 12 e 13 giugno, sarà caratterizzata da sette weekend di gara su alcuni dei circuiti più impegnativi d'Europa.

“La rinuncia del 2020 è stata sofferta – il commento di Andrea Albani, managing director MWC – e ci siamo subito messi al lavoro per il 2021, consci che si tratta di un evento atteso, partecipato e spettacolare, completato dalla componente commerciale e dal clima inconfondibile creato dai camionisti. Sarà la data di chiusura stagionale del campionato europeo e prudenzialmente ci mette al riparo da eventuali restrizioni che la data consueta a fine maggio, che tornerà nel 2022, poteva riservarci. Tutti ovviamente speriamo che ottobre sia un periodo nel quale sia possibile anche una buona presenza di pubblico in piena sicurezza”.

Il ‘progetto truck’ a Misano è possibile grazie al sostegno dei soggetti istituzionali che insieme alla Regione Emilia-Romagna ne hanno compreso il valore promozionale sotto il profilo turistico: APT Emilia-Romagna e Visit Romagna. A pieno regime, lo studio di Trademark Italia sull’impatto economico dell’evento sul territorio venne quantificato in quasi 14 milioni di euro. Un particolare ringraziamento anche ad ACI Sport, il cui contributo e la condivisione del valore dell’evento rappresentano un motivo d’orgoglio per tutto il team organizzativo. “La Motor Valley dell’Emilia-Romagna non è solo auto e moto - sottolinea l’Assessore al Turismo, Commercio, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini - ma ha tanti volti, come tante sono le espressioni della passione per la competizione e la velocità della nostra terra e della sua gente. Nel ricco calendario di appuntamenti del Misano World Circuit quello del Grand Prix truck è sicuramente tra gli eventi più spettacolari e partecipati, con un rilevante risvolto turistico, che la Regione ha riconosciuto supportandone economicamente l’organizzazione. E' bello sapere che quest’anno i piloti dei camion torneranno a darsi battaglia tra le curve dell'autodromo.

Il ritorno del Misano Gran Prix Truck è accompagnato anche da una nuova e prestigiosa collaborazione: Trasportare Oggi e Vado e Torno, da molti decenni leader nell’informazione e nella comunicazione nel mondo dei trasporti e della logistica, saranno Official Media Partner dell’evento. Dallo scorso anno le due testate hanno creato il progetto evenT divenuto in breve tempo il punto di riferimento per il settore per l’organizzazione di eventi, per la formazione e per l’informazione specializzata. Il coinvolgimento delle due testate come Official Media Partner della manifestazione ha permesso di sfruttare le sinergie e le competenze apportate in evenT per dare all’evento stesso una maggiore ricchezza di contenuti che vanno a sommarsi al già prestigioso e ricco calendario competitivo ed espositivo del Grand Prix Truck. “I molteplici canali di comunicazione che possiamo mettere a disposizione dell’evento di Misano, daranno sicuro impulso alla manifestazione”, il commento di Luca Barassi, direttore di Trasportare Oggi. Soddisfazione anche da parte di Maurizio Cervetto, direttore di Vado e Torno: “L’inserimento di contenuti ad alto valore aggiunto nel palinsesto del Misano Grand Prix Truck è l’obiettivo della nostra media partnership”. Una collaborazione accolta con entusiasmo anche in casa Misano World Circuit. “Siamo lieti di legare Il Misano Grand Prix Truck a due testate che rappresentano un punto di riferimento nel mondo dei trasporti – conclude Andrea Albani -. Siamo certi che questa collaborazione, oltre a dare ulteriore visibilità all’evento, potrà arricchirlo con nuovi contenuti”.