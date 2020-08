I turisti a bordo del trenino gratuito "hotel-spiaggia": al via il servizio

"Scegli l'hotel, scegli la spiaggia e prendi il trenino" è il nuovo servizio messo a disposizione del Comune di Riccione per i turisti che soggiornano nelle strutture della Perla Verde. Raccogliendo le richieste degli operatori turistici, bagnini e albergatori, per una più omogenea distribuzione dei bagnanti lungo tutto il litorale riccionese, il Comune di Riccione ha messo a disposizione da domani un trenino cittadino di due vagoni che viaggerà sulla tratta viale Torino, viale Milano e viale D'annunzio e vice versa, dalle 8 del mattino fino alle 20. Il servizio sarà gratuito e sarà riservato ai clienti di hotel e stabilimenti balneari. Sul trenino si rispettano le regole anti Covid e per informazioni, gli operatori possono contattare il numero 335254067. Il servizio si è reso necessario perché, come è noto, in questa estate particolare molte strutture balneari si sono trovate a fare i conti con un numero minore di ombre e un numero maggiore di turisti. La stagione estiva ha infatti riservato non poche sorprese in fatto di presenze che a Riccione hanno fatto registrare numeri importanti.

"Senza battere ciglio, il Comune di Riccione ha trovato le risorse per questo servizio direi molto importante - ha detto l'assessore alle Attività Economiche, Elena Raffaelli -. Abbiamo trovato il modo di dare una risposta fattiva e concreta, ma soprattutto immediata agli operatori di Riccione. Perché Riccione è stata premiata dai numeri e dalle presenze e l'amministrazione a proprie spese ha nuovamente creato le condizioni per far lavorare tutti in massima tranquillità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.