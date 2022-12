I Vigili del Fuoco ringraziano l'istituto alberghiero per il catering di Santa Barbara

Venerdì mattina presso l’Istituto Professionale per i servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera (IPSSEOA) “Sigismondo Pandolfo Malatesta”, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini, Piergiacomo Cancelliere assieme ad una delegazione di Vigili del Fuoco, ha voluto manifestare la gratitudine di tutto il Comando per il servizio di catering prestato dagli studenti e dai professori durante i festeggiamenti di Santa Barbara del 4 dicembre scorso. Il Comandante, ricevuto da Ornella Scaringi, dirigente scolastico dell’Istituto, e dal professor Rossi, in questa occasione ha voluto donare alla scuola il crest del Comando dei Vigili del Fuoco, con impresso il numero 98 a rappresentare Rimini quale 98° Comando dei Vigili del Fuoco d’Italia, e il motto del Comando VV.F di Rimini “In magnitudine ignis vigilis magnitudo” (Nella vastità dell’incendio la grandezza del Vigile).