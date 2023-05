I vincitori del Bellaria Film Festival, a trionfare 'La timidezza delle chiome' di Valentina Bertani

Si conclude oggi, domenica 14 maggio, la 41ma edizione del Bellaria Film Festival. Questa sera presso il Cinema Astra avverrà la cerimonia di premiazione a partire dalle ore 21.30. Il premio Casa Rossa, che per la prima volta nella sua storia viene assegnato a una donna, è stato attribuito a Valentina Bertani per il film La Timidezza delle chiome, con la seguente motivazione: “Il film ha convinto per la sorprendente genuinità e per la densità dei rapporti umani rappresentati. La sincera coreografia dei sentimenti si intreccia con uno stile fresco ed è sorretta da una regia dinamica sempre attenta che accompagna i personaggi in un percorso di scoperta di sé. La giuria ha scorto la forza latente di un’opera prima che accosta in modo innovativo diversi linguaggi audiovisivi con ironia e spontaneità.”

il Premio Casa Rossa (che ammonta a 5.000 euro) è assegnato da una giuria di 20 giovani studenti di cinema, proprio per avvicinare alla sala e dare voce al nuovo pubblico del cinema italiano indipendente. Il “Premio Casa Rossa per Miglior Film” e il “Premio Casa Rossa per la migliore attrice dell’anno” (attribuito a Linda Caridi durante la giornata del 13 maggio) sono realizzati come lo scorso anno da Le Casine - EnAIP Cesena - EnAIP Rubicone, consolidando questa collaborazione. Lo storico Premio Casa Rossa, tornato dalla precedente edizione dopo un’assenza di vent’anni, ambisce a fare luce su una nuova generazione di autrici e autori, resi in grado di esternare il proprio talento anche grazie a rinnovate pratiche produttive e pronti così a prendere posto accanto ai massimi talenti del nostro cinema. Non è un caso che alcuni di questi siano stati scoperti e valorizzati proprio a Bellaria; per fare qualche nome, Silvio Soldini, Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Gianfranco Rosi, Pietro Marcello, Michelangelo Frammartino.

Il Concorso Gabbiano, dedicato ai nuovi rappresentanti del cinema indipendente, che in passato ha premiato autori come da Silvio Soldini, Paolo Rosa, Fernanda Moneta, Ciprì e Maresco, Agostino Ferrente, con la giuria composta dal regista Michelangelo Frammartino, dall’attrice Maria Roveran e dal direttore del Lago Film Festival Alessandro Del Re, ha assegnato il premio “Miglior Film” (del valore di 3000 euro) all’opera ANIMAL di Riccardo Giacconi, con la seguente motivazione:

Questo il commento della direttrice artistica del Bellaria Film Festival Daniela Persico:“In cinque giornate di festival tante sono state le personalità del cinema passate da Bellaria - da Jasmine Trinca a Renato Berta, da Linda Caridi a Franco Piavoli, da Helena Wittmann a Carlos Conceição - apparentemente distanti ma unite dalla volontà di pensare e realizzare un cinema differente. Il festival è stato un campo aperto attraversato dalle riflessioni e dai dibattiti sullo scenario del cinema d’autore contemporaneo, sul ruolo della critica e sullo spazio lasciato alle nuove generazioni. Un ponte tra chi si sta interrogando sul futuro del cinema e chi può traghettarlo verso nuovi e stimolanti scenari.“