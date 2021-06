I volontari di Plastic Free ripuliscono Coriano

Il bilancio ha visto riempire 25 sacchi, da 25 chili l'uno, e smaltirli in maniera corretta

Sabato di lavoro per i volontari di Plastic Free che, dalle 18, sono intervenuti a Coriano per ripulire gli spazi verdi dalla plastica abbandonata e da altri rifiuti. Il bilancio ha visto riempire 25 sacchi, da 25 chili l'uno, e smaltirli in maniera corretta. Ad aiutare i volontari anche il sindaco, Mimma Spinelli, il suo vice Ugoloni e l'assessore all'Ambiente Anna Pazzaglia.