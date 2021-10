I volontari di Plastic free ripuliscono la spiaggia di Marina Centro

Sono stati una trentina i volontari di Plastic free che, nel fine settimana, si sono radunati sulla spiaggia di Marina Centro per ripulire l'arenile dai rifiuti. In meno di un chilometro di battigia sono stati raccolti ben 26 sacconi da condominio, da 20 chili l'uno, di plastica e materiali ingombranti sfusi per un totale di oltre mezza tonnellata di immondizia che inquinava la sabbia. "E' sempre piu importante - spiegano i i volontari - unire a noi piu persone possibili che ci diano una mano a pulire il nostro ambiente e il nostro territorio".