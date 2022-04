I volontari IOR anticipano il weekend della Festa della Mamma

A Rimini quest’anno la solidarietà sboccia in anteprima: per evitare sovrapposizioni con la 93° Adunata Nazionale degli Alpini, prevista proprio per il weekend della Festa della Mamma, i volontari IOR proporranno le tradizionali azalee nelle vie del centro cittadino con una settimana d’anticipo. In particolare sono previsti due stand, uno sotto l’Arco d’Augusto e uno in Piazza Tre Martiri, aperti venerdì 29, sabato 30 e domenica 1 con orario continuato dalle 8 alle 18.30. Questo non significa che su Rimini e dintorni l’Istituto Oncologico Romagnolo non sarà presente durante il weekend ufficiale della Festa della Mamma: i banchetti saranno però al di fuori del centro cittadino, in postazioni che verranno comunicate la prossima settimana.

"Ringrazio il Comune di Rimini per la sensibilità che dimostra verso la lotta contro il cancro e tutti i volontari della città che scenderanno in piazza – afferma il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – pur rappresentando un doppio impegno il nostro “popolo” non ha esitato a mettersi a disposizione a favore della ricerca scientifica che offre le migliori opportunità di cura a chi soffre. La Festa della Mamma è da sempre l’occasione per noi più bella, perché ci permette di mantenere viva la prospettiva di un futuro libero dal cancro facendo un dono alla donna più importante della nostra vita. La presenza dei nostri volontari in circa 150 punti della Romagna, poi, rappresenta il volto più vero dei valori di cui ci facciamo portatori: valori come presenza e vicinanza, che dopo due anni di pandemia si ripropongono con forza grazie all’altruismo e alla disponibilità del nostro “popolo”. Spero che Rimini risponda presente a questo appello anticipato: tutti insieme possiamo fare concretamente la differenza".

Rimane disponibile anche la possibilità di spedire o ricevere l’azalea direttamente a domicilio: prenotandola online all’indirizzo shop.ior-romagna.it/festa-della-mamma.html prima di lunedì si avrà la garanzia della consegna entro l’8 maggio. Per tutti coloro che vogliono fare un gesto ancor più simbolico, sempre allo stesso indirizzo lo IOR propone “l’azalea per l’Hospice”: una sorta di acquisto “sospeso” che verrà recapitato direttamente alle pazienti ricoverate anche presso la struttura di Rimini.