Dai ristoranti "horror" romagnoli alla conquista di Los Angeles. Ora cucina per Calvin Klein e i Metallica

Dalla Romagna a Los Angeles. Nel segno della ristorazione. E' la storia di Ice Ferri, all’anagrafe riminese Umberto Ferri. Tutto parte negli Anni 90 in Riviera, per poi spiccare il volo oltreoceano. Fu il primo ad associare l’immaginario dei film horror a un’idea di ristorazione alternativa, a uso e consumo di gente che ama il genere horror, ma che vive anche di music rock, metal, dark. I suoi Transilvania Rock Horror Cafè fecero furore in tutta Italia. Finita l’esperienza con la catena di locali pieni di bare, teschi e pipistrelli, Ice Ferri ha deciso di intraprendere una nuova sfida.

A Los Angeles, grazie anche alla sua naturale empatia, ha aperto un ristorante che è meta abituale di gruppi rock come i Metallica o di icone della moda come Calvin Klein. Il 2 febbraio a Los Angeles, la consacrazione: Ice Ferri è stato invitato a uno degli eventi dell’anno in ambito musicale dove si riuniscono i guru del music business americano e della città degli angeli.

TJ Martell è un evento che ha come scopo principale quello di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Warren Christensen, fondatore del TJ Martell, ha pubblicamente ringraziato Ice Ferri durante l’evento per essere entrato a far parte della fondazione ed aver donato 15 mila dollari a fronte del regalo da parte dei Black Keys di una loro chitarra.

Ma non solo. La sua abilità culinaria lo farà partecipare ad un evento straordinario organizzato dalla TJ Martell. A San Fernando Valley, infatti, si terrà prossimamente un evento in cui Dave Grohl dei Foo Fighters, insieme a Backbeat Bbq, realizzerà un barbeque super esclusivo a cui parteciperanno rock star e altri membri della fondazione nonché pochi altri fortunati che avranno donato al TJ Martell per partecipare a questo evento.

Per 12 ore Dave Grohl sarà il master of ceremony davanti al barbecue. Accanto a lui Ice Ferri, supporting delle operazioni culinarie. E non solo. I Metallica si occuperanno dei cocktails, a base di Blackened Whiskey.