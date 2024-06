Identificati i poveri resti del giovane ritrovato senza vita sulla linea ferroviaria

Appartengono a un cittadino indiano di 25 anni, residente a Parma, i poveri resti ritrovati nella prima mattinata di mercoledì sui binari della linea ferroviaria tra le stazioni di Rimini e Riccione. Il ragazzo, di professione cuoco, secondo quanto emerso sarebbe dovuto rientrare nella sua città di residenza per dei problemi famigliari ma nulla lascerebbe presagire che potesse avere degli intenti suicidi. Il personale della Polfer, infatti, sta indagando per cercare di ricostruire quanto accaduto e, allo stesso tempo, individuare il convoglio che lo ha travolto nel cuore della notte. Il cadavere, in condizioni pietose dopo l'impatto, è stato notato poco dopo le 7 di mercoledì e il medico legale ha indicato che l'ora del decesso potrebbe risalire ad almeno 8 ore prima. Al momento, tuttavia, non ci sarebbe nessuna segnalazione di un impatto da parte dei macchinisti dei convogli in transito nella notte così come dei treni passati dall'alba in poi che, con la luce, avrebbero potuto notare qualcosa. Il tratto interessato dall'investimento è tra le fermate del Metromare Lagomaggio e Toscanini. Solo intorno alle 7.40 di mercoledì un gruppo di ragazzini, che aspettava il mezzo pubblico alla fermata di Lagomaggio, si sono accorti dei poveri resti sui binari e hanno dato l'allarme che ha fatto intervenire le forze dell'ordine.