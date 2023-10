Igloo, pista di pattinaggio e ruota panoramica, Cattolica programma eventi e iniziative per il Natale

Pronto il progetto del Natale a Cattolica, l'amministrazione comunale ha infatti messo a punto il calendario dei principali eventi che scalderanno la città a partire da fine novembre fino al 7 gennaio, inclusa la notte di Capodanno. Un calendario che la sindaca Franca Foronchi, il vice Alessandro Belluzzi con delega al turismo e commercio e la dirigente Claudia Rufer, hanno concertato insieme con gli operatori in due intensi incontri nelle ultime due settimane. Il primo con i presidenti delle associazioni di categoria, l’altro con gli esercenti e operatori economici.

“Come Amministrazione abbiamo voluto questi confronti per ascoltare tutte le proposte per Natale e Capodanno - spiega la sindaca Foronchi - e siamo arrivati all’approvazione di una proposta condivisa che trasformerà Cattolica in una sorta di villaggio natalizio bello, accogliente, elegante e con tante iniziative per tutte le età, bambini, giovani, adulti e a misura di famiglie”.

Torneranno quindi le luci lungo le vie dell'area centrale della città e come lo scorso anno anche nei quartieri, le casette gourmet in via Bovio e via Matteotti, la ruota panoramica in piazza Roosvelt. Ma ci saranno anche tante novità. Su tutte, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Primo Maggio e una grande luna che è il simbolo proposto da Visit Romagna e che metterà la città in sinergia con gli altri Comuni.

Quella per le luci, “è una spesa che sosterrà interamente l’amministrazione comunale - sottolinea Belluzzi- mentre per le casette gourmet verrà ripreso lo schema applicato lo scorso anno ossia concesse a titolo gratuito senza il pagamento di alcun affitto con l'obiettivo di riempirle con i migliori prodotti legati all'enogastronomia, dolci, beverage”.

Ma, oltre alla ricchezza degli arredi, Cattolica ha messo a punto anche diversi eventi come ad esempio quella dedicato ai più giovani per l’8 dicembre e si sta lavorando per portare in Piazza Roosevelt uno speciale igloo, proposta arrivata dal nuovo consorzio delle spiagge di Cattolica.

E sempre a carico dell’amministrazione, la notte di San Silvestro, “con un concerto in piazza Roosvelt – riprende il vicesindaco – per divertirsi e salutare in musica l’arrivo del nuovo anno."

All’impegno economico, e non solo, dell’amministrazione, “deve però far da contrappunto quello degli operatori – spiega Belluzzi – ai quali chiediamo di impegnarsi a realizzare eventi di intrattenimento collaterali. Pensiamo a iniziative tipicamente natalizie come cori Gospel, animazione per bambini, concertini ma anche dj set”. "Come richiesto dagli operatori - prosegue Belluzzi - lavoreremo per segnalare al meglio i parcheggi presenti in città, ma stiamo valutando anche soluzioni che ci sono state proposte per aumentare il numero degli stalli con azioni realizzabili in breve tempo. Su questo fronte, molto importante saranno le osservazioni che arriveranno dalle associazioni di categoria a fine mese in merito al piano del traffico".

"Il nostro progetto sul Natale punta innanzitutto a portare a Cattolica un turismo di prossimità per provare a dare un sostegno concreto alle nostre attività economiche – spiega la sindaca Foronchi - ma è pensato anche per tutti coloro che possiedono seconde case o a chi sceglierà la nostra città per qualche giorno di vacanza. Di sicuro, Cattolica sarà vestita a festa e farà vivere a tutti, cittadini in primis, l’atmosfera luminosa e accogliente del Natale”.