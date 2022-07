Ignora le indicazioni del Salvataggio e rischia di annegare, salvata in extremis

Ha rischiato grosso una donna che, nella mattnata di mercoledì, si è avventurata in mare nonostante le fosse stato sconsigliato di fare il bagno a causa delle avverse condizioni meteo. Ad avvertirla è stato il marinaio di salvataggio Marco Barbani che, proprio a causa del mare agitato, aveva preso servizio prima del consueto orario. La signora, tuttavia, è entrata in acqua e poco dopo a causa di una buca nel fondale ha iniziato ad annaspare finendo sottacqua. Il salvataggio e un altro bagnante si sono immediatamente accorti della situazione e, tuffatisi a loro volta, hanno raggiunto la donna riversa a testa in giù. Portata a riva in stato di incoscienza, sono iniziate subito le manovre di rianimazione mentre è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. L'intervento congiunto ha permesso di far riprendere la bagnante che, sotto choc, è stata portata in pronto soccorso per le cure del caso.