Ikea dona 1.800 pasti caldi e 850 pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà

Il 2020 è stato un anno senza precedenti e in un anno come questo il Natale può assumere un significato ancora più importante. Il desiderio è che grazie a semplici gesti possa diventare un momento di vicinanza e condivisone anche con le persone più vulnerabili in questo momento. Così Ikea Italia ha deciso di coinvolgere tutti i suoi co-workers in un progetto di donazione di prodotti alimentari, con il supporto di numerose associazioni nazionali e locali. A Rimini i co-workers di Ikea hanno dedicato parte del loro orario di lavoro alla preparazione di 1.800 pasti caldi e 850 pacchi con prodotti alimentari natalizi che, grazie a Banco Alimentare e #EmporioRimini, verranno distribuiti in città. Banco Alimentare si occuperà della distribuzione dei pasti caldi; i pacchi con i prodotti alimentari saranno invece distribuiti da #EmporioRimini.