Il 2020 della Municipale di Riccione: oltre 26mila ore di servizi sul territorio

Sono state 6.584,22 le ore di servizio per i controlli relativi al contenimento dell'epidemia da Covid-19 effettuate dagli agenti della Polizia Locale di Riccione nel 2020 su tutto il territorio comunale, mentre 19635,25 le ore di servizio dedicato nelle zone di interesse che vanno da viale Ceccarini, viale Dante e viale Gramsci. I dati del resoconto annuale della Polizia Locale di Riccione nel 2020, anno segnato dalle misure restrittive per il controllo del contagio, hanno fatto registrare 140 verbali (dato complessivo per persone e esercizi commerciali) per mancato rispetto delle disposizione da DPCM. Le pattuglie della Polizia Locale di Riccione hanno un servizio su 3 turni: 7-13; 13-19 e 19-01, 50 agenti, tutti impiegati a rotazione per un totale di 80 ore a testa per servizio anti Covid- 19. Le ore di pronto intervento sono state 15366, 11980 per infortunistica; 9403 per polizia stradale, 6183 le ore di servizio per i 4 ausiliari del traffico in servizio, due per 6 mesi e altri due per 10 mesi, nel corso del 2020.

Le segnalazioni per presunte violazioni pervenute al Comando della Polizia locale nel 2020 sono state 21 (37 nel 2019), di queste 100 % è stato verificato dalla Polizia. L'attività antiabusivismo ha visto registrare un calo dei sequestri di merce contraffatta, 15 nel 2020 (42 nel 2019) in linea con le restrizioni per la circolazione di persone previste dalle misure del DPCM. Sono stati 205 i controlli in materia edilizia (282 nel 2019); 19 le segnalazioni per irregolarità (43 nel 2019). I verbali notificati dalla Polizia Locale nel 2020 sono stati 24957 (21407 nel 2019), 98 gli interventi di polizia giudiziaria (119 nel 2019), 1 arresto effettuato nel 2019 due nel 2020.

Servizi di controllo tramite autovelox e telelaser sono stati 197 (317 nel 2019), 126 i sequestri di mezzi conseguenti a violazioni e reati penali (60 nel 2019); 41.911 i verbali per varie violazioni al codice della strada (dal divieto di sosta all'eccesso di velocità e passaggi con il rosso) che nel 2019 erano stati 25.583. Le violazioni accertate con il vistared sono state 2736 mentre nel 2019 erano state 4993. Con autovelox-telelaser le violazioni accertate sono state 17954 (6953 nel 2019). Incidenti stradali rilevati nel 2020 sono stati 389 mentre nel 2019 erano stati 505. Nel 2020 si è verificato 1 incidenti mortali (2 nel 2019), 7 quelli con prognosi riservata (8 nel 2019).