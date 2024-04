Il 25 aprile di Bellaria si lega all’80° del superamento della Linea Gotica nel riminese

Giovedì 25 aprile, l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina si unirà con una serie di iniziative alle celebrazioni per il 79° anniversario della Liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e della riconquista della democrazia e della libertà. Giornata più che mai significativa in un anno, il 2024, che vede in atto le celebrazioni dell’Ottantesimo anniversario del superamento della Linea Gotica e della Liberazione del territorio riminese; un 25 aprile che per la città di Panzini è legato a doppio filo con le giornate del 26 e 27 settembre, quelle in cui nel 1944 avvenne la Liberazione dell’odierna Bellaria Igea Marina.



La giornata di giovedì si aprirà alle ore 9.30 al parco del Gelso, dove verrà deposta una corona al monumento “A tutti i caduti di tutte le guerre” alla presenza delle autorità. Alle ore 10.00, appuntamento di fronte alla residenza comunale di piazza del Popolo, dove è prevista la formazione di un corteo diretto al monumento ai Caduti di piazzetta Fellini, di fronte alla Biblioteca Comunale. Qui, avrà luogo una cerimonia commemorativa con gli interventi, tra gli altri, del Sindaco Filippo Giorgetti e dell’Assessore alla Cultura Michele Neri, nonchè la deposizione di una corona.



Scandita dagli intermezzi musicali offerti dall’Orchestra giovanile InArte della scuola comunale di musica, la cerimonia vedrà anche gli interventi di alcune ragazze delle scuole del territorio, che porteranno una bella testimonianza ispirata al ruolo delle staffette negli anni Quaranta; cerimonia che vivrà poi un momento toccante nella consegna delle Medaglie Commemorative conferite dal Ministero della Difesa, alla memoria di ex combattenti del periodo bellico 1940/43 originari dei comuni della provincia di Rimini.