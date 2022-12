Il 3sei5 cambia volto: lo storico pub apre alla ristorazione

La nuova scommessa dei tre storici imprenditori riminesi nel settore della ristorazione, Gilberto Melucci, Lorenzo Gabuzzi e Denis Preite. Pareti color vinaccia, tavoli rustici in legno creati da artigiani, la gigantografia di una cartina di Rimini antica come pavimento, luci calde, piatti tipici e tradizionali a base di carne, sapori di una volta e ingredienti genuini. Selezione sul territorio e oltre regione delle case vinicole per accompagnare ad ogni piatto il giusto bicchiere di vino, in un ambiente accogliente e familiare. Il 3sei5 Pub con entrata in Piazzetta San Martino è l’unica parte rimasta autentica; l’altra parte del locale con entrata sul Corso d’Augusto è stata completamente ristrutturata ed offre il servizio di cucina adatto ai palati del posto e ai turisti in visita a Rimini in cerca di ricette tradizionali a base di carne. L’inaugurazione si terrà alle 19:00 di Mercoledì 07 Dicembre; con l’ambizione di poter piacere al maggior numero di persone che ci faranno visita e diventare la nuova meta riminese per mangiare, bere e passare una bella serata in compagnia.