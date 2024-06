Il ballerino riminese Matteo Magalotti incanta i 350 presenti alla "Convention Volontari dello IOR"

Doveva essere una mattinata di grandi emozioni quella in programma sabato 15 giugno ad un Palacongressi di Bellaria che tornava ad ospitare dopo due anni la “Convention dei Volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo”, evento che rappresenta una tradizione per il territorio e che ha raggiunto la sua 37° edizione: e mattinata di grandi emozioni in effetti è stata. I circa 350 presenti in platea hanno potuto godersi interventi di varie tematiche, dalle terapie di precisione per la lotta contro il cancro all’importanza di una corretta comunicazione medica e divulgazione scientifica per contrastare le fake news e la sfiducia nei confronti del mondo sanitario, passando per le testimonianze più toccanti di chi la malattia l’ha affrontata sulla propria pelle: un’altalena di suggestioni che non potrà che rinfocolare le motivazioni dei tanti che donano ciò che di più prezioso hanno per stare accanto a chi soffre, ovvero il proprio tempo. Ma probabilmente il punto più alto della mattinata è stato toccato con l’esibizione, e la successiva testimonianza, di Matteo Magalotti.

24 anni, riminese, Matteo è oggi ballerino solista dell’Opera SNG Ballet di Maribor: sul palco del Palacongressi ha portato un’esibizione sulle note del “Notturno op.9 n.1”, composizione giovanile del grande pianista polacco Fryderyk Chopin, lasciando tutti a bocca aperta. Dopo aver ricevuto applausi a scena aperta lo stupore della platea è stato ancora maggiore quando, a breve distanza dalla performance, il giovane è tornato in scena stavolta per indossare le vesti dell’ex paziente oncologico e raccontare la sua battaglia contro un linfoma non Hodgkin che l’ha colpito all’età di 9 anni. «All’epoca avevo già iniziato il mio percorso nel mondo della danza: ho iniziato infatti quando avevo 6 anni – ha spiegato – quindi passare da allenamenti, amici, scuola all’isolamento in una camera di ospedale per 6 lunghi mesi, la maggior parte dei quali trascorsi bloccato a letto a causa della stanchezza che mi davano la malattia e le cure, non è stato facile».

Mollare, tuttavia, non è mai stata un’opzione. «Né io né mia mamma abbiamo mai preso minimamente in considerazione l’idea che potessi non farcela – ha aggiunto – molto semplicemente sapevo che avrei dovuto affrontare vari step per arrivare alla guarigione e li affrontavo magari con quel filo di incoscienza misto a coraggio tipico dei bambini, ma anche con la consapevolezza che quelle cose andavano fatte e non c’erano discussioni. In questo probabilmente la danza mi ha dato una bella mano: la disciplina che impone un percorso in questo ambito è stata fondamentale per affrontare i trattamenti e la routine ospedaliera. Ma d’altronde è vero anche il contrario: senza il linfoma non sarei la persona che sono oggi, non rimpiango affatto quella fase della mia vita. Ogni tanto ne riparlo con mia mamma: io ero piccolo, lei certe cose se le ricorda meglio, sicuramente per lei è stato molto più difficile, anche per i cambiamenti che impone una malattia del genere sulla quotidianità e in ambito lavorativo. Aver affrontato il tumore mi ha dato quella determinazione, quella forza di accettare certe sfide che, diversamente, forse mi sarebbero parse impossibili: la scelta di trasferirmi da solo a soli 13 anni a Vienna per inseguire il mio sogno di diventare un ballerino professionista, ad esempio. Ci sono stati momenti di difficoltà nel mio percorso accademico, che ho affrontato con la stessa disciplina con cui ho affrontato i vari step di trattamento presso l’Oncoematologia Pediatrica di Rimini. Oggi posso dire: la malattia aveva bisogno dell’insegnamento della danza, e anche la danza aveva bisogno dell’insegnamento della malattia».

Matteo nel frattempo è diventato ballerino solista, a soli 24 anni, della Opera SNG Ballet di Maribor: il suo sogno si sta realizzando, il punto di riferimento inevitabile per tutti gli uomini che fanno il suo lavoro, Roberto Bolle, è un po’ più vicino. «Lui rimane un modello probabilmente inavvicinabile, in primis per tutto quello che ha raggiunto in carriera: è il primo ballerino nella storia diventato contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York. In secondo luogo ritengo quanto sta facendo per la danza è preziosissimo: rimane una disciplina di nicchia, ma è riuscito a portarla nelle case degli italiani facendola diventare almeno un po’ più popolare. Si tratta di un grande risultato: i sacrifici che accettiamo per raggiungere certi livelli sono importanti, è bello che quest’arte quindi venga un po’ più considerata dall’opinione pubblica». Il messaggio che vorrebbe lasciare a tutti i ragazzi che stanno seguendo il suo stesso percorso è quello di «non mollare mai: ogni caso fa storia a sé, e sicuramente la malattia ti pone di fronte ad ostacoli molto complicati da affrontare, ma con pazienza e determinazione si può sconfiggere il cancro e tornare alle nostre vite. Sono molti i ragazzi che magari rinunciano ai propri sogni perché “l’importante è guarire”: il tumore mette sicuramente in stand-by le esistenze di chi riceve una diagnosi, ma è importante che sia una pausa temporanea, una parentesi che va affrontata e poi archiviata. Occorre far tesoro di tutte le esperienze e sfruttarle per inseguire i nostri obiettivi con ancor maggiore determinazione».

Matteo, al termine della giornata, si è concesso alle tantissime foto che gli hanno richiesto i volontari presenti: volontari che sono stati definiti sempre sul palco del Palacongressi di Bellaria dal Presidente IOR, Luca Panzavolta, come «la forza che ci guida, perché ogni giorno donano alle nostre attività e a chi soffre il regalo più grande che possiate fare: il loro tempo. Grazie a questo impegno possiamo portar avanti l’insegnamento del nostro fondatore, il prof. Dino Amadori: abbiamo vissuto un periodo difficile dopo la sua scomparsa, a cui è seguita anche l’emergenza-Covid che ha azzerato di fatto per mesi le possibilità di fare volontariato in presenza, ma la sua anima ha “contagiato” ciascuno di noi e siamo potuti tornare presto a fare ciò per cui siamo nati nel 1979, ovvero raccogliere fondi da riversare poi sul territorio per il benessere di tutti. La nostra organizzazione ha raggiunto un’età importante: 45 anni non sono pochi. Quando una cooperativa arriva ad un tale traguardo mantenendo vivi tutti gli obiettivi con cui è partita è sicuramente indice di buona salute. Una salute testimoniata anche dai dati degli ultimi due anni: sia nel 2022 che nel 2023 la raccolta ha superato i 6 milioni di euro, una cifra sicuramente importante che ha dato grande linfa al livello dell’oncologia del nostro territorio, sia da un punto di vista dell’eccellenza della presa in carico visto che ci permette di donare macchinari di ultima generazione ai vari reparti della Romagna in un periodo di ristrettezze per il Sistema Sanitario; sia da un punto di vista di sostegno alla produzione scientifica dell’IRST di Meldola, sempre più un punto di riferimento a livello nazionale; sia da quello, non meno importante, dei servizi di assistenza gratuiti al paziente e ai suoi famigliari in difficoltà, con attività come trasporto, fornitura di parrucche gratuite per le donne in chemioterapia, psiconcologia, pet therapy e assistenza domiciliare che hanno un impatto positivo fortissimo sulla vita delle persone a cui si rivolgono».