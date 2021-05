Il bando del servizio gas "non tutela i lavoratori", sindacati indicono lo sciopero

"Riaccendiamo le tutele". È lo slogan con cui scendono in piazza a Rimini i lavoratori del settore Gas, per uno sciopero mercoledì 5 maggio in piazza Cavour dalle 9.00 per "la tutela dell'occupazione e la garanzia che la sede di lavoro resti nel territorio". La richiesta al Comune, spiega la Filctem-Cgil, è di modificare "il bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale in ambito Atem, Ambito territoriale minimo, che presenta gravi criticità, come il non aver inserito i principi di territorialità e stabilità occupazionale dei lavoratori coinvolti", al momento 127. Con lo sciopero, proseguono i sindacati, i lavoratori ribadiscono le richieste già avanzate in passato: la tutela dell'occupazione e delle condizioni economiche e normative previste, con particolare attenzione al regime di tutela contro i licenziamenti illegittimi e il mantenimento del personale per l'intera durata della nuova concessione all'interno del territorio provinciale. I servizi pubblici locali, conclude il sindacato, "sono strategici per lo sviluppo economico, sociale, ambientale e occupazionale del territorio, che passa necessariamente dal mantenimento delle competenze e delle professionalità dei lavoratori e dalla garanzia che la sede sia locale".