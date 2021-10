Il Bike Festival abbandona Rimini, nuova location per l'edizione 2022

Il Bike Festval abbandona Rimini e, per l'edizione 2022, sceglie come location il Misano World Circuit. Dopo 4 anni al Parco Fellini, per gli organizzatori l'area "ha raggiunto la sua massima crescita" rendendo quindi necessari spazi più ampi. "Per questo motivo - spiegano in una nota stampa - l’edizione in programma dal 9 all’11 settembre 2022 sarà in autodromo a conferma del legame ormai più che consolidato con la Riviera di Rimini. Continua quindi l’evoluzione del progetto Italian Bike Festival che continuerà a rimanere patrimonio della Riviera di Rimini anche con la nuova dimensione che andrà ad assumere dal 2022. La scelta è ricaduta sul Misano World Circuit proprio per il forte interesse a rimanere legati al territorio riminese e alla ricerca di una soluzione logistica che accompagni i nuovi scenari di sviluppo. In questi giorni è stato definito l’accordo, condiviso anche con l’amministrazione riminese, che vede nel temporaneo trasferimento a Misano un ulteriore step di crescita di una manifestazione che ha un enorme potenziale in termini di vero e proprio evento fieristico che dovrà essere radicato in una sede idonea al profilo internazionale che l’evento vuole assumere".