Il bilancio partecipativo di Cattolica entra nella fase operativa

Per il bilancio partecipativo di Cattolica al via la fase operativa. Entro il 18 novembre si raccolgono infatti le proposte della comunità e le idee dichiarate fattibili ed ammissibili saranno messe al voto della comunità nelle giornate del 28 e 29 novembre. Le proposte potranno essere inviate coi moduli scaricabili sul portale web del Comune (www.cattolica.net) o all'Ufficio Elettorale di Palazzo Mancini. I documenti, debitamente compilati, dovranno essere consegnati all'Ufficio Protocollo oppure via pec all'indirizzo protocollo@comu... Il Comune ricorda che che, come previsto da regolamento, le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno 15 cittadini aventi diritto. L'amministrazione ha stabilito, inoltre, che le risorse economiche destinate alla procedura partecipata ammontino a 40.000 euro. Ogni singola proposta presentata, però, non potrà superare il costo indicativo di 10.000 euro, il tetto massimo infatti è stabilito nel 25% dell'intera somma stanziata