"Il borgo dei borghi": la Romagna tra i protagonisti della sfida tv

Dopo le due settimane di voto inizia il conto alla rovescia per scoprire il vincitore de “Il Borgo dei Borghi 8” e San Giovanni in Marignano è in finalissima e in rappresentanza dell'Emilia Romagna. Domenica in prima serata, alle ore 21:20, su RaiTre, verrà svelata la classifica finale dal ventesimo al primo posto, mostrati i video dei 20 borghi in gara e decretato il vincitore di questa Ottava edizione. Un programma di grande successo che ha permesso ai telespettatori di scoprire posti bellissimi, divenuti mete turistiche tanto frequentate quanto quelle più tradizionali.

Sono 260 i Borghi che sono stati presentati in questi anni e che, appena possibile, torneranno ad essere mete frequentate da tutti gli appassionati di arte, cultura e gastronomia. Camila Raznovich conduce domenica la nuova gara tra le bellezze d’Italia. 20 i Borghi in gara, uno per Regione, che i telespettatori hanno votato da domenica 7 marzo e voteranno fino al 21 marzo sul sito Rai: www.rai.it/borgodeiborghi.

I giudici sono Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica, Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Cnr, Jacopo Veneziani, storico dell’arte e dottorando alla Sorbona di Parigi.