Il borgo romagnolo si trasforma in un set hollywoodiano per le riprese di una troupe americana

Per un giorno il borgo di Santarcangelo si trasforma in un set hollywoodiano. Nella giornata di mercoledì, infatti, la troupe di una produzione televisiva statunitense è in visita a Santarcangelo per effettuare alcune riprese presso due storiche attività cittadine: l’antica stamperia Marchi e il ristorante La Sangiovesa. La produzione mantiene per ora il più stretto riserbo sull’emittente e la trasmissione per la quale vengono effettuate le riprese, che in ogni caso saranno comunicate pubblicamente in vista della messa in onda.