Il Bounty è Bottega Storica ed entra nel progetto di valorizzazione di Confcommercio

È salpato nel lontano 1967 e negli anni è diventato un’icona del divertimento conosciuto, apprezzato e anche copiato, in Italia e non solo. Il Bounty, la nave del divertimento di Marina Centro, è entrato nell’Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Rimini. Ora, ricevuta la speciale targa che contiene un QR Code con cui va “in rete” insieme alle altre Botteghe Storiche del territorio, anche il Bounty fa parte del progetto di Confcommercio della provincia di Rimini che valorizza l’identità e la tradizione del nostro tessuto socioeconomico attraverso particolari itinerari tematici in grado di far scoprire a riminesi e turisti le eccellenze dell’intrattenimento e del commercio. Una valorizzazione che diventa ancora più importante in questo momento in cui le imprese si trovano in grande difficoltà anche solo a sopravvivere alle conseguenze della pandemia e a gestire l’incertezza, con un’altalena di chiusure e aperture che non permette di organizzare il lavoro. Le nostre città stanno correndo il rischio di una desertificazione, a cui si deve porre subito rimedio, passando per una rigenerazione urbana che non può prescindere dalla conservazione e dalla valorizzazione di quelle aziende che sono parte integrante del territorio e giorno dopo giorno continuano a scriverne la storia.

“Ci fa molto piacere che il Bounty sia considerato un punto di riferimento storico per il divertimento a Rimini e sono molto contento di avere ottenuto il riconoscimento ufficiale di Bottega Storica del Comune– spiega Giuliano Lanzetti -. Sorridiamo quando ci dicono che siamo più famosi del Ponte di Tiberio e dell’Arco d’Augusto perché su TripAdvisor abbiamo oltre 8.000 recensioni, più di quelle dei simboli storici della nostra città. Ma è anche un grande orgoglio, soprattutto perché la mia famiglia ha sempre portato avanti qui questa attività: mio nonno ha costruito l’albergo qui sopra, mio padre ha creato la discoteca e ora con la mia famiglia proseguo cercando sempre di dare qualcosa di più per l’offerta di intrattenimento della nostra città. Nonostante le difficoltà di questo periodo, il Bounty è un’eccellenza nazionale: tanti ci prendono come esempio e siamo diventati una scuola per chi vuole fare ristorazione. Una grande soddisfazione. La nostra città ha bisogno di continuare a coniugare vacanza e divertimento: non possiamo prescindere da questa componente e anzi, dobbiamo continuare ad investire e a valorizzare il turismo del divertimento. Ben venga la creazione di itinerari specifici che guideranno i turisti tra le nostre eccellenze storiche, dell’intrattenimento e non solo, perché può contribuire a fare conoscere la nostra città anche attraverso le nostre attività e dunque con un occhio diverso”.

“Il Bounty non è solo un locale storico – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -, è una garanzia di eccellenza nella metodologia di gestione e nei prodotti utilizzati. Non sta a me tesserne le lodi, per il Bounty parla la gente che da quando ha aperto, negli anni del boom, ha continuato a frequentarlo e a renderlo una icona del divertimento della nostra città conosciuto in tutta Europa. Merito di Giuliano Lanzetti, che ha continuato nella tradizione di famiglia e nel tempo lo ha rilanciato, innovato e sviluppato fino a diventare un esempio per tutti i colleghi. Il riconoscimento di Bottega Storica per il Bounty è quasi un atto dovuto per tutto quello che è stato e che continua ad essere per Rimini: una nave carica di divertimento, di buon bere e buona cucina, ma soprattutto un locale unico capace di fare tendenza e di rinnovarsi costantemente, ad esempio con la nuova zona esterna a tema di recente installazione, ma continuando sempre a valorizzare l’identità che lo contraddistingue e lo ha fatto diventare un unicum nel panorama nazionale”.