Il braccio si incastra sotto al trattore, paura per un anziano agricoltore

E' stato trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena, ma non sarebbe in pericolo di vita, un anziano agricoltore il cui braccio si è incastrato sotto a un trattore. L'uomo, un 80enne, intorno alle 18.30 di lunedì stava lavorando all'interno di un capanno in via Tanaro nella zona del Villaggio Primo Maggio. Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo sarebbe caduto finendo col braccio sotto alla ruota del pensante mezzo agricolo rimanendo incastrato. Per liberare l'80enne è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, dopo essere riusciti a liberare l'arto sinistro, lo hanno affidato ai sanitari del 118. Viste le condizioni del braccio, il personale di Romagna Soccorso ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. Stabilizzato, il ferito è stato quindi trasportato nel nosocomio cesenate.