Il Burger King nel mirino dei residenti: "Sporcizia e cartacce ovunque"

Erano tante le persone che hanno preso parte all’appuntamento di #riccionepartecipa, il viaggio nei quartieri della giunta comunale che mercoledì sera ha fatto tappa al Centro di Buon Vicinato di viale Arezzo nel Villaggio Papini. Un momento di ascolto e dialogo che anche ieri ha consentito agli abitanti della zona di sottolineare i problemi del quartiere, ma anche di suggerire soluzioni, trovando immediate risposte da parte degli assessori competenti. Ad aprire la serata, moderata da Simone Gobbi presidente del Consiglio Comunale, la sindaca Daniela Angelini che ha sottolineato: “In campagna elettorale l’unica promessa fatta era quella che riguardava la nostra forte presenza nei quartieri e siamo qui per mantenere la promessa, ascoltare e toccare con mano le criticità. Vogliamo agire subito nella soluzione delle piccole, ma importanti cose: manutenzione strade, decoro urbano e pulizia. Questo è solo un primo incontro, torneremo per tenere monitorata la situazione”.

Al centro dei disagi sottolineati dai residenti c'è stata la situazione che si è venuta a creare per la sporcizia lasciata da tanti incivili che abbandonano ovunque i rifiuti dei pasti presi al Burger King. Diversi residenti del quartiere, infatti, hanno manifestato la mancanza di pulizia nella zona a causa soprattutto dei fruitori del fast food di via Fiesole. "Convocheremo presto la proprietà del fast food di via Fiesole per chiedere la massima e costante pulizia dell'ampia area parcheggio, nel parchetto e nelle strade limitrofe che si trovano nei pressi del locale”. Hanno risposto così gli amministratori più volte sollecitati sul tema cartacce e mancanza di pulizia della zona. Immediata la risposta dell’assessore all’ambiente Andruccioli che ha rimarcato più volte di voler convocare la proprietà per chiedere collaborazione per la pulizia dell’aerea. “È chiaro che l’inciviltà dei clienti non è colpa dei proprietari – ha sottolineato la Sindaca – ma dobbiamo collaborare per poter ripristinare il decoro urbano della zona”.

“Come da programma del Piano Triennale dei Lavori Pubblici la zona sarà interessata dagli interventi sugli asfalti e marciapiedi – ha detto l’assessore Simone Imola cartine alla mano – Ma voglio condividere con chi vive in questo quartiere i cambiamenti sulla viabilità, soprattutto sui sensi unici”. Sulla manutenzione strade Imola ha inoltre sottolineato che da quest’anno è stato aumentato di 500 mila euro il contributo a Geat proprio per agire con tempestività sulle strade più disastrate. Diverse domande hanno riguardato la mobilità e la sistemazione della strada dove è ubicato l’Asilo Nido di Via Piombino. I timori hanno interessato soprattutto gli orari di punta del fast food Burger King e i parcheggi selvaggi. L’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola ha aggiunto: “con i tecnici dell’amministrazione stiamo valutando la migliore soluzione possibile per limitare i disagi alla circolazione”.