Il Caar conclude il progetto "Scuola con gusto" e rilancia le attività per gli istituti del territorio

Buona la prima per il progetto “Scuola con Gusto” con cui il CAAR – Centro Agro Alimentare Riminese ha voluto intensificare la sua azione di sensibilizzazione rivolta alle nuove generazioni per avvicinarle ad un’alimentazione sana ed equilibrata e a stili di vita salutari. Protagonisti i bambini delle classi V della scuola primaria, che nel corso di due differenti uscite per ciascuna classe hanno avuto modo di conoscere il centro agroalimentare di Rimini, le persone che ci lavorano e i loro compiti, la frutta e la verdura disponibili sui banchi. Il progetto, che nella giornata inaugurale ha visto insieme ai bambini anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e l’assessora comunale all’Agricoltura, Francesca Mattei, ha coinvolto numerose figure, a partire dal direttore del CAAR, Cinzia Furiati, che ha fortemente voluto questa iniziativa e che ha coordinate le azioni.

Con il sostegno di Romagna Banca Credito Cooperativo che ha sostenuto il progetto fornendo ai ragazzi utili gadgets, i bambini hanno poi utilizzato i prodotti freschi per alcune preparazioni coordinati e guidati dagli studenti e dagli chef dello IAL di Riccione, la scuola alberghiera e di ristorazione, per poi passare ai giochi didattici insieme alla biologa nutrizionista Sofia Canini che attraverso i momenti ludici ha spiegato ai ragazzi l’importanza di una dieta equilibrata e i concetti di stagionalità, territorialità, porzioni corrette e sostenibilità dei prodotti. I bambini hanno poi partecipato insieme alle maestre ad una visita guidata all’azienda agricola biologica Biofrutta, dove hanno potuto capire da dove arrivano i prodotti della terra e, sempre attraverso il gioco, le varie fasi delle coltivazioni.

“Tenevamo molto a dare avvio a questo progetto – dice il direttore del CAAR, Cinzia Furiati – e siamo soddisfatti di come si è sviluppato in questo anno zero. Soprattutto siamo contenti dell’apprezzamento avuto da parte dei ragazzi che sono stati coinvolti, in tutte le attività proposte hanno dimostrando grande interesse, trovando possibilità di mangiare frutta e verdura attraverso ricette facili, veloci, ma anche sane e gustose, da replicare a casa insieme alla famiglia. Ringraziamo i dirigenti e le maestre della Scuola primaria Madre Teresa di Calcutta IC Alighieri di Rimini per la disponibilità ad aderire al progetto, Romagna Banca BCC e Orsero che ci hanno sostenuto, così come tutti i professionisti coinvolti, a cominciare dagli operatori del CAAR, che hanno mostrato grande apertura nell’interazione con i bambini, gli studenti e gli chef dello IAL Riccione per le preparazioni, la brava e giovane nutrizionista e l’azienda agricola dove abbiamo concluso le attività sul campo. Spinti dai tanti feedback positivi ricevuti, siamo pronti a replicare il progetto nel prossimo anno scolastico, allargando la platea degli studenti anche ad altre scuole del territorio”.