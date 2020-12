Il calendario delle ragazze della Junior Volley per raccogliere fondi da destinare a Dottor Clown

Dopo la promozione in serie D, le ragazze della Junior Volley mettono a segno un altro grande risultato. Non si tratta di una affermazione sul parquet, il campionato non è purtroppo neppure iniziato, ma di una vittoria del cuore, ottenuta con l’ausilio del calendario del 2021 da loro realizzato per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Dottor Clown Rimini. Grazie alla giustissima causa ma grazie anche alla originalità, e simpatia dimostrate dalle pallavoliste-modelle nell’interpretare i mesi dell’anno, il calendario è andato letteralmente a ruba permettendo di raccogliere e consegnare 1300 euro.

“Il sorriso dei bambini e la felicità dei ragazzi sono il nostro mondo e la nostra missione”, si legge sul calendario, “è ciò che unisce le due Associazioni Polisportiva Junior e Dottor Clown”. Tutta l’Amministrazione di Coriano si complimenta con le ragazze del Volley, con Sabina Marzi e Paolo Bianchi, rispettivamente Presidente e Dirigente della polisportiva Junior, per questa lodevole iniziativa, in un periodo come quello che stiamo attraversando, vale tantissimo. ”Un grazie di cuore per il vostro gesto - ha dichiarato il sindaco, Domenica Spinelli - e per la passione che mettete nelle vostre attività. Abbiamo bisogno di sport di buone pratiche e soprattutto di bei sorrisi come i vostri.”