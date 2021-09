Il camper vaccinale dell'Ausl ora anche all’esterno delle scuole riminesi

L’obiettivo è quello di fornire una occasione in più per aderire alla vaccinazione e al contempo sensibilizzare e informare sulla campagna di immunizzazione

Prosegue senza sosta la campagna di vaccinazione anticovid attraverso le unità mobili vaccinali che ora arrivano anche all’esterno delle scuole. L’obiettivo è quello di fornire una occasione in più per aderire alla vaccinazione e al contempo sensibilizzare e informare sulla campagna di immunizzazione. Saranno accolti e vaccinati con prima dose tutti coloro che si presenteranno, non solo studenti ma anche i loro familiari, il personale scolastico e cittadini che ancora non hanno effettuato, né prenotato alcuna dose.

Ecco di seguito le date, i luoghi e gli orari delle prime tappe che effettuerà l'unità mobile vaccinale presso gli istituti scolastici riminesi:

Giovedì 16 settembre, dalle ore 11 alle 15, presso Liceo Einstein, ITES Valturio, Istituto Prof. Alberti, ITTS Belluzzi – Da Vinci, Parcheggio via Fada, Rimini

Giovedì 23 settembre, dalle ore 11 alle 15, presso il Centro studi di Viserba (Liceo Serpieri Istituto Prof. Einaudi Liceo Valgimigli), Via Sacramora n.52, all’ingresso nel cortile dell’istituto

Venerdì 24 settembre, dalle ore 11 alle 15, presso l’ ITC Rino Molari Santarcangelo Via F. Orsini n.19, all’interno del cortile

Giovedì 30 settembre dalle ore 11 alle 15, presso l’Istituto Alberghiero Savioli e Istituto Volta Fellini di Riccione, Via Parma

Non c’è bisogno della prenotazione, basta presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità, la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come la vaccinazione ed il periodo di osservazione al termine dell’inoculazione. Si ricorda che per i minori occorre la presenza di almeno un genitore e la presentazione della necessaria documentazione che è scaricabile dal sito di Ausl Romagna al link https://www.auslromagna.it/ricerca/download/covid-19-vaccinazione/moduli-consenso-vaccinazione-minori

Nel mese di settembre l'unità mobile per le vaccinazioni sarà presente nella provincia riminese anche nei seguenti luoghi:

Venerdì 17 settembre, dalle ore 8 alle 13, mercato settimanale di Torriana, Piazza Santo Marino

Domenica 19 dalle ore 8 alle 19 Moto GP Misano

Lunedì 20 settembre, dalle ore 8 alle ore 13, mercato settimanale di Viserba

Mercoledì 22 settembre dalle ore 8 alle 13 mercato settimanale di Bellaria

Domenica 26 settembre, dalla ore 13 alle 19 Fiera del Fitness di Rimini