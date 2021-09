Il camper vaccinale di Ausl fa tappa a Santarcangelo: somministrati 27 vaccini

Prosegue il tour sulla riviera della 'clinica mobile" dell'Ausl Romagna. I cittadini dai 12 anni in su, che ancora non si sono vaccinati, potranno accedere senza prenotazione e ricevere la prima dose del vaccino

Venerdì mattina il camper vaccinale ha fatto tappa al mercato di Santarcangelo. Nel corso della mattinata, dalle 8 alle 13 sono state somministrate 27 dosi di vaccino. La presenza del camper nei mercati e nei luoghi di alta concentrazione di pubblico si sta rilevando molto importante anche come punto informativo. Sono tanti infatti i cittadini che si rivolgono agli operatori presenti per richiedere informazioni sul vaccino, sui comportamenti da seguire.

Questi gli appuntamenti del camper nei prossimi giorni: sabato e domenica in Piazzale Fellini a Rimini, dalle ore 13 alle ore 19, in occasione dell’Italian Bike Festival, lunedì dalle ore 8 alle ore 13 al mercato settimanale di Novafeltria, martedì dalle ore 8 alle 13 al mercato settimanale di Misano. E poi mercoledì 15 settembre dalle ore 8 alle ore 13 al mercato settimanale di Rimini, venerdì 17 settembre, dalle ore 8 alle ore 13 al mercato settimanale di Torriana, piazza Santo Marino e domenica 19 settembre a Misano in occasione del Moto GP.

I cittadini dai 12 anni in su, che ancora non si sono vaccinati, potranno accedere senza prenotazione e ricevere la prima dose del vaccino. Basterà presentarsi con tessera sanitaria e documento di identità.