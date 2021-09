Il camper vaccinale torna a Misano durante il mercato ambulante

L’unità mobile vaccinale di Ausl Romagna torna a Misano Adriatico. Il camper per la somministrazione vaccinale sarà presente martedì mattina al mercato settimanale dalle 9:00 alle 13:00. I cittadini dai 12 anni in su, che ancora non si sono vaccinati, potranno accedere senza prenotazione e ricevere la prima dose del vaccino. Basterà presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità. Il mezzo mobile di Ausl Romagna sarà a Misano anche domenica 19 settembre: in occasione del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini il camper vaccinale stazionerà al Centro Sociale Del Bianco.