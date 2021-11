Il campione Matteo Ferrai in residenza comunale

Ieri sera il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’Ass.re allo Sport Moreno Maresi hanno incontrato in residenza comunale il pilota di Moto “E”, Matteo Ferrari, primo campione del Mondo di moto elettriche nel 2019. Un'occasione per conoscersi e fargli gli auguri per una brillante carriera in cui il campione mondiale riminese ha donato ai nuovi amministratori della città, la maglia del proprio fan club con il numero 11 che lo identifica.