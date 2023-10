Il campo santo di Santarcangelo candidato a cimitero monumentale e storico dell’Emilia-Romagna

L’Amministrazione comunale ha candidato il Cimitero centrale di Santarcangelo al bando regionale per il riconoscimento dei cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna. Il cimitero santarcangiolese ha le caratteristiche previste dalla normativa e il riconoscimento, se ottenuto, oltre al prestigio dell’inserimento nell’elenco regionale potrebbe comportare anche la concessione di futuri contributi economici. Nel frattempo, in occasione della ricorrenza dei defunti, presso tutti i cimiteri di Santarcangelo sono state effettuate operazioni di pulizia straordinaria. Al Cimitero centrale il servizio di custodia sarà garantito mattina e pomeriggio sia mercoledì 1° che giovedì 2 novembre, mentre a San Martino e Sant’Ermete – unici cimiteri privi di bagni – saranno installati servizi igienici provvisori vista l’alta frequentazione prevista per i prossimi giorni.

L’attenzione costante dell’Amministrazione comunale per i cimiteri della città si è concretizzata su un duplice fronte negli ultimi mesi. Dal punto di vista dei servizi, il Comune ha ripreso in carico la gestione dell’illuminazione votiva, dotandosi di un nuovo software per recuperare un rapporto diretto con l’utenza e ottenere un risparmio economico. Sul fronte dei lavori, invece, mentre proseguono con regolarità le manutenzioni ordinarie effettuate dalla società in house Anthea, i Servizi tecnici comunali stanno conducendo un’analisi delle principali necessità – anche attraverso sopralluoghi puntuali – al fine di pianificare interventi di manutenzione straordinaria, per i quali sono già stati stanziati a bilancio circa 200mila euro.