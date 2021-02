Il cane rubato a Novafeltria rispunta nel pesarese, denunciata presunta ladra

Storia a lieto fine per Max, lo Springer Spaniel Inglese rubato a Pennabilli lo scorso gennaio e recuperato dai carabinieri che lo hanno riconsegnato alla sua famiglia. Il quattrozampe era nel giardino dell'abitazione quando, al ritorno a casa, i proprietari si erano accorti che era sparito e al suo posto c'era solo il moschettone del guinzaglio ancora integro. Gli elementi presenti sul posto facevano escludere una fuga del cane e, come raccontato dai padroni dello Springer Spaniel Inglese ai carabinieri in sede di denuncia, quel pomeriggio era stata notata un’autovettura di grosse dimensioni fermarsi nei pressi dell'abitazione con lo sportello anteriore lato passeggero aperto. Gli inquirenti dell'Arma si sono così messi a spulciare i video delle telecamere di sorveglianza riuscendo, dai fotogrammi, ad individuare il veicolo e il proprietario, una donna residente nelle Marche. L'inchiesta si è così spostata a Fano dove i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nella casa della titolare dell'auto dove è rispuntato Max. Al termine delle formalità di rito, lo Springer Spaniel Inglese è tornato a Novafeltria per essere riabbracciato dalla sua famiglia mentre la fanese è stata denunciata a piede libero per furto.